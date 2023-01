De acordo com uma nota do gabinete de imprensa do PCP, "na base da consideração da organização da sua vida, Diana Ferreira, deputada do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República, terminada a licença de maternidade, período em que está a ser substituída por Alfredo Maia, não reassumirá o mandato".

"A partir do início de março e até final da atual sessão legislativa, em setembro de 2023, será substituída por Manuel Loff, candidato independente proposto pelo PCP na lista da CDU pelo círculo eleitoral do Porto à Assembleia da República", lê-se na mesma nota.

O historiador e professor universitário Manuel Loff, de 57 anos, foi o terceiro da lista da CDU no círculo do Porto às legislativas de 2022, encabeçada por Diana Ferreira.

