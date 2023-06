Quase 9.000 pessoas ficaram desalojadas no sul da Ucrânia, na sequência do rebentamento do dique.

"Segundo os cálculos preliminares da RusHydro, o Dnieper entrará no curso habitual por baixo da central hidroeléctrica de Kakhovka em 16 de junho", indicou o governador interino imposto pela Rússia na região de Kerhson, Vladimir Saldo.

A mesma fonte explicou que a água começou a baixar nas margens inferiores do rio, ocupadas pelas tropas russas, ou seja, na orla esquerda do Dnieper, de forma que em Oleshki e em Hola Pristan, duas das localidades mais inundadas, o nível baixou de um a dois metros para três a quatro metros.

Em Nova Kakhovka, o nível da água diminuiu entre três a sete metros, sublinhou o governador.

Saldo indicou que até ao momento foram retiradas mais de 6.000 pessoas de Nova Kakhovka, Oleskhi e Hola Pristan, cidades ocupadas pela Rússia, incluindo 235 crianças e 81 pessoas com mobilidade reduzida.

Na orla direita do rio, controlada pela Ucrânia, o número mais recente é de 2.528 cidadãos retirados.

Saldo assegurou que para eliminar as consequências das inundações, participam 795 pessoas, mas disse que o trabalho é dificultado "pelos constantes bombardeamentos das forças armadas ucranianas".

A Rússia assegurou também hoje que as forças ucranianas efetuaram pelo terceiro dia consecutivo uma ofensiva durante a noite, na região de Zaporijia, sudoeste da Ucrânia.

A informação foi divulgada pelo presidente prorruso do movimento "Juntos com a Rússia" na província, Vladimir Rogov.

"A frente de Zaporijia teve hoje uma noite difícil, mas muito produtiva. Os nossos rapazes fizeram um grande trabalho", escreveu no canal Telegram, assegurando que "pelo terceiro dia", os ucranianos fizeram "operações ativas de caráter ofensivo, de madrugada".

Segundo a mesma fonte, depois de uma "poderosa" ofensiva com artilharia e sistemas de lança foguetes múltiplos Grad, as forças ucranianas lançaram sinalizadores e "potentes iluminadores" no céu, para revelar as posições das tropas russas.

Depois, lançaram blindados e soldados ao ataque, a partir de várias direções, disse.

