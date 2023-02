"Com esta medida de gestão hidrológica, a barragem de Cahora Bassa irá contribuir para a redução significativa dos níveis hidrométricos no baixo Zambeze", referiu o presidente da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), Boavida Muhambe, em comunicado.

O objetivo é "evitar o agravamento dos possíveis impactos negativos da passagem do ciclone tropical Freddy".

"Neste sentido, a barragem estará a cumprir com uma das suas principais funções, a de minimização dos efeitos nefastos dos eventos extremos a jusante do empreendimento", concluiu.

Moçambique está a meio da época chuvosa, com as bacias hidrográficas em alerta e inundações em vários pontos.

O ciclone Freddy, que hoje deverá abater-se sobre Madagáscar, poderá perder força, mas ainda assim chegar a Moçambique com a classificação de tempestade com força destruidora, entre a noite de quinta e a manhã de sexta-feira.

As sucessivas previsões vão apontando como possível trajetória da intempérie um percurso cada vez mais a sul do vale do Zambeze, sendo agora apontada a província de Inhambane como possível zona de entrada, a partir da costa.

Os serviços meteorológicos antecipam dias de chuva intensa na sua passagem em direção ao interior do país.

