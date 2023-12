Em comunicado, a HCB refere que prevê produzir em 2023, até 31 de dezembro, mais de 15.753 GigaWatts-hora (GWh), um aumento de 1,9% face a 2022, em resultado dos "programas de reforço da operação e manutenção dos equipamentos de geração e transporte hidroenergéticos em curso", bem como "do trabalho árduo das equipas multidisciplinares de recursos humanos".

"A superação da produção energética anual, registada a 30 de novembro de 2023, traduziu-se, igualmente, em receitas consideráveis, com um incremento na ordem de 29% se comparadas com o mesmo período de 2022, o que contribuirá para consolidar a robustez económico-financeira da empresa", explica o presidente do conselho de administração da HCB, Tomás Matola, citado na mesma informação.

"Até novembro de 2023, a nossa contribuição para a economia nacional e canalizada para o Estado moçambicano foi de cerca de 13,06 mil milhões de meticais [187,2 milhões de euros], correspondente a impostos, taxa de concessão e dividendos, num contexto em que a empresa adotou uma nova estrutura orgânica e de recursos humanos, que visa preparar-se para os desafios do setor energético nacional e regional", acrescenta.

A HCB acrescenta que financeiramente "está bastante saudável, quer em termos de indicadores de liquidez, quer em termos da própria capacidade de geração de receitas", o que permite "honrar os seus compromissos e realizar investimentos concernentes à expansão e diversificação do seu negócio", nomeadamente a reativação do projeto da Central Norte, com capacidade estimada em 1.245 MW, e a implementação do projeto de uma central fotovoltaica de até 400 MW, "que se prevê concluir nos próximos anos".

A albufeira de Cahora Bassa é a quarta maior de África, com uma extensão máxima de 270 quilómetros em comprimento e 30 quilómetros entre margens, ocupando cerca de 2.700 quilómetros quadrados e uma profundidade média de 26 metros.

A barragem está instalada numa estreita garganta do rio Zambeze e a sua construção decorreu de 1969 a 01 de junho de 1974, dando início ao enchimento da albufeira.

A HCB admitiu em agosto a "reativação" do projeto da nova central, a norte, face à crescente demanda de eletricidade na região.

