As ações de hoje incluíram o lançamento de dois mísseis balísticos "Burkan", de elevado calibre e que foram dirigidos contra objetivos militares do Estado judaico, indicou em diversos comunicados o movimento político libanês, que possui uma ala militar.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunciou num discurso recente a incorporação deste sofisticado armamento no seu arsenal operacional, e assegurou que os mísseis têm capacidade para transportar ogivas nucleares até meia tonelada, apesar de até ao momento terem sido utilizados de forma limitada no sul do Líbano.

A formação xiita também desencadeou hoje outra dezena de ataques com armamento não especificado contra posições israelitas, grupos de soldados e um equipamento de apoio logístico que se encontrava num posto militar, segundo os comunicados.

Uma destas ações, desencadeada às 16:50 (hora local, 14:50 em Lisboa), teve por objetivo, e de forma simultânea, um total de cinco postos militares situados no norte de Israel.

O grupo libanês e Israel estão desde 08 de outubro envolvidos em intensos duelos de artilharia ao longo da fronteira entre os dois países, numa escalada de violência que já provocou, apenas no Líbano, mais de 26.000 deslocados, 77 mortos e perto de 300 feridos.

No entanto, fontes próximas do Hezbollah asseguraram que a formação vai aderir à trégua humanitária de quatro dias acordada entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, que implicará uma troca de reféns e com início previsto para quinta-feira.

