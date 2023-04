Hezbollah e Hamas discutem "cooperação" para enfrentar Israel

Os líderes do Hezbollah pró-iraniano do Líbano, Hassan Nasrallah, e do Hamas palestiniano, Ismail Haniyeh, reuniram-se no Líbano para discutir uma "cooperação" face a Israel, num momento de recrudescimento da violência no Médio Oriente, anunciou hoje o Hezbollah.