Estas declarações ocorreram quando Israel bombardeava e fazia ataques com drones no sul do Líbano.

Paralelamente, o Hezbollah dispara foguetes e mísseis contra Israel.

"Estamos a tentar enfraquecer o inimigo israelita e fazê-los saber que estamos prontos", disse Naim Kassem.

Já autoridades do Hamas disseram que se Israel iniciar uma ofensiva terrestre em Gaza, o Hezbollah se juntará aos combates.

As trocas de tiros ao longo da fronteira Líbano-Israel aumentaram nas duas últimas semanas e desde o ataque grupo islamita palestiniano hamas, que matou mais de 1.400 civis e soldados no sul de Israel.

Os ataques aéreos de retaliação em Gaza mataram mais de 4.000 palestinos.

Há preocupações de que o Hezbollah, apoiado pelo Irão, que possui um arsenal de armas composto por dezenas de milhares de foguetes e mísseis, bem como diferentes tipos de drones, possa tentar abrir uma nova frente na guerra Israel-Hamas com um ataque em grande escala no norte de Israel.

O grupo xiita libanês Hezbollah é aliado do Hamas.

"Alguém acredita que se tentarem esmagar a resistência palestina, outros combatentes da resistência na região não agirão?", disse Kassem num discurso durante o funeral de um combatente do Hezbollah.

"Estamos no centro da batalha hoje. Estamos a ter conquistas através desta batalha", acrescentou.

Na sexta-feira, os militares israelitas anunciaram a saída de uma cidade fronteiriça onde três residentes foram feridos no fogo cruzado registado na quinta-feira.

Um jornalista da Associated Press no sul do Líbano relatou, hoje, ter ouvido fortes explosões ao longo da fronteira, perto da costa do Mediterrâneo.

Já o Hezbollah relatou que os seus combatentes atacaram várias posições israelitas e também atacaram uma força de infantaria israelita.

Por sua vez, a Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano deu nota de bombardeios israelitas em várias localidades e relatou que um carro atingiu diretamente a vila de Houla.

Na última noite, os bombardeamentos intensificaram-se em torno de um posto do exército israelita em frente à aldeia libanesa de Yaroun.

Segundo o Hezbollah, um de seus combatentes foi morto, elevando para 14 o total de militantes libaneses mortos desde 07 de outubro, data em que o grupo islamita do Hamas lançou um ataque um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

PFT // MSF

Lusa/Fim