"Quero estudar e abrir uma farmácia em Angoche", terra natal na costa central do país, onde desde pequena soube por experiência própria que é o tipo de serviço que faz falta a toda a população.

Amina faz parte das mais de 90 jovens que a organização não-governamental (ONG) portuguesa Helpo ajudou nos últimos três anos a entrar na área de ciências e tecnologia do ensino superior moçambicano, na Universidade Lúrio, com o projeto Supera-te.

Vanessa Paulo, 18 anos, entrou num curso de engenharia florestal e acredita que elas estão a dar um exemplo com impacto na vida de outras raparigas.

"Tenho amigas que já casaram. Acho que se casaram porque não acreditavam que podiam entrar na universidade e nem chegaram a tentar", conta à Lusa.

"Outras meninas que me vejam entrar na faculdade vão ter a mesma ambição, em vez de serem empurradas para casar", acrescenta Hermelinda Baessa, 17 anos.

Depois de um trabalho árduo inicial de divulgação, o projeto Supera-te arrancou em 2020 e 11 das raparigas que apoiou nesse ano entraram em áreas de ciências e tecnologia do ensino superior.

No ano seguinte foram 32 e este ano já entraram 50, numa altura em que ainda há instituições a anunciar ingressos.

O projeto funcionou nestes três anos em 40 escolas das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, oferecendo centro de estudos com Internet e computadores através dos quais professores do Instituto Politécnico de Leiria têm dado apoio com aulas à distância durante os dois meses (dezembro e janeiro) de exames de final do 12.º ano e de admissão às universidades.

Um apoio que fez a diferença, relatam as alunas.

Até porque muitas "nem uma secretária, nem um sítio para estudar tinham" e o projeto também lhes deu isso, um tempo e espaço protegidos para a formação, relata Joana Carreiro, técnica de projeto da Helpo.

A simples tarefa de ir até aos centros de estudo esbarrava em inúmeros obstáculos: algumas alunas vivem em zonas remotas, no meio rural, e tiveram de percorrer vários quilómetros a pé.

Outras já tinham de cuidar de bebés e os pais nem sempre apoiaram a ideia de ter uma filha emancipada, uma ideia que contraria a tradição em Moçambique.

Na mais recente edição, entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano, as aulas à distância de Biologia contaram com cerca de 250 participantes regulares, o mesmo número em Química, cerca de 30 a Matemática e outro tanto a Física -- aulas à distância com docentes a partir do Politécnico de Leiria, em Portugal.

"Houve desistências, que lamentamos", mas Joana Carreiro acredita que o balanço final é de sucesso e inspira-se em casos particulares.

Além dos ingressos, há a persistência de "uma menina que está a tentar desde o início" chegar aos exames, ainda sem conseguir, mas que insiste.

"Ela vê nisto uma oportunidade, em vez de ficar em casa e trabalhar na 'machamba'", os campos agrícolas da família.

Felia, Yondila e Celmira, todas com 19 anos, entraram este ano no ensino superior e vão estudar para longe: dizem à Lusa que estão entusiasmadas por irem juntas à descoberta de um novo mundo em Sanga, província de Niassa, onde funciona a Faculdade de Ciências agrárias da Universidade Lúrio.

O projeto Supera-te foi determinante, diz Celmira, porque também ajudou a encontrar uma associação que lhes deu bolsas de estudo.

"No nosso meio há três profissões: polícia, professor e enfermeiro. O Supera-te mostrou que há mais" e que também servem para "o desenvolvimento do país", ilustra António Casmo, coordenador do projeto.

Assim, realizam-se sonhos e explora-se a potencialidade dos jovens, mostrando que entrar na universidade "não é um bicho de sete cabeças", sublinha.

O projeto Supera-te surgiu quando a Helpo respondeu às necessidades da Universidade Lúrio: ter mais raparigas a estudar e apostar nos seus cursos de ciências.

Durante a pandemia, mesmo afastada a possibilidade de ter os centros de estudo a funcionar - devido ao distanciamento social imposto para travar a covid-19 -, o projeto promoveu ingressos, graças à distribuição de telemóveis pelas candidatas que assim se mantiveram ligadas às aulas e às atividades.

Este ano arranca uma nova ação.

Trata-se do projeto "Teu Futuro" (em Nampula, Cabo Delgado e Maputo, com apoio do Camões, da Galp e um outro mecenas) que inclui rapazes e tem um reforço da orientação vocacional e apoio psicossocial.

Haverá mais trabalho junto das escolas e todas as faixas etárias "para que desde cedo saibam que cursos existem" no ensino superior moçambicano, detalha Joana Carreiro.

Ações que se alinham com a ideia orientadora da Helpo de que é preciso apostar na qualidade, explica à Lusa, Carlos Almeida, coordenador da ONG portuguesa em Moçambique.

A educação é a principal área de atuação em Moçambique.

"É uma vitória ficarem mais tempo na escola, sobretudo as meninas, para não serem mães com 14 e 15 anos, mas isso não pode ser suficiente para nós", sublinha.

A "grande preocupação" é também a de estudarem "com mais qualidade, para terem emprego, criar família e fazer alguma coisa", conclui.

