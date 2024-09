"Segundo dados preliminares, a bordo do helicóptero encontravam-se 22 pessoas: três tripulantes e 19 passageiros", afirmou a agência, em comunicado.

O helicóptero, com o qual se perdeu a comunicação, descolou de uma zona do vulcão Vachkazhets e dirigia-se para a localidade de Nikolaevka, situada a 17 quilómetros a sudoeste do aeroporto internacional de Elizovo.

Um helicóptero Mi-8 saiu em busca da aeronave perdida, que segundo a Rosaviatsia, pertence à companhia aérea Vitiaz-Aero. Foi, entretanto, enviado outro aparelho para as operações de busca.

O Ministério da Rússia para situações de Emergência anunciou que um grupo terrestre de socorristas se juntou as operações de busca.

Um porta-voz do ministério, citado pela agência oficial russa TASS, declarou que o helicóptero recolheu um grupo de turistas no vulcão e "desapareceu dos radares quase de imediato depois de levantar".

De acordo com o serviço meteorológico de Kamchatka, na zona do vulcão havia baixa visibilidade.

