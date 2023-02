"É o Senhor Hélder Jorge Vaz Gomes Lopes, nomeado Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da Guiné-Bissau no Reino da Bélgica, funções que exercerá cumulativamente com as de Representante da Guiné-Bissau junto da União Europeia", refere o decreto presidencial a que a Lusa teve hoje acesso.

Desde 2016, Hélder Vaz era embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, cargo do qual foi exonerado em janeiro passado.

Para o cargo de embaixador da Guiné-Bissau em Portugal foi nomeado Artur Silva, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros guineense.

