A sua digressão "New Way Forward" incluirá um novo anúncio televisivo, comícios, eventos de angariação de fundos e programas destinados a grupos de eleitores importantes, informou hoje a campanha, acrescentando que as viagens culminarão no Mês Nacional da Herança Hispânica, que se assinala a 15 de setembro.

Numa corrida renhida contra o antigo presidente, a campanha de Harris considera que tem espaço para persuadir os eleitores antes de se focar mais intensamente na afluência às urnas com o início da votação antecipada, antes das eleições de 05 de novembro.

Trump também intensificou a sua ação de sensibilização com comícios e entrevistas em fóruns aparentemente amigáveis.

O período após o debate, em Filadélfia, marca o início de uma corrida agressiva em direção ao final do que tem sido uma corrida dramática.

"A nossa campanha levará a mensagem da vice-presidente diretamente aos eleitores, onde quer que estejam - nas ondas de rádio, nas portas ou online", disse Michael Tyler, diretor de comunicação da campanha.

"Com tanto em jogo nesta eleição, estamos a fazer um forte ataque nos campos de batalha e a deixar tudo em campo", sublinhou.

Trump, que fez campanha no sábado no Wisconsin, publicou nas redes sociais que quando ganhar, qualquer pessoa que considere ter estado "envolvida em comportamentos sem escrúpulos" relacionados com as eleições "será procurada, apanhada e processada a níveis, infelizmente, nunca antes vistos" no país.

Após o debate, os líderes políticos vão comemorar, na quarta-feira, o aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001.

Harris inicia a sua digressão, na quinta-feira, na Carolina do Norte e o seu companheiro de candidatura, o governador do Minnesota, Tim Walz, estará no Michigan.

Na sexta-feira, Harris regressará à Pensilvânia, enquanto Walz estará em Michigan e Wisconsin.

Os cônjuges dos candidatos também irão juntar-se à digressão. Doug Emhoff, marido de Harris, irá a Nevada, Arizona e Florida. Gwen Walz deverá estar na Geórgia, New Hampshire e Maine.

A campanha de Harris vai começar a apresentar um novo anúncio televisivo, que divulga os seus planos para reduzir os impostos da classe média, limitar os preços dos medicamentos sujeitos a receita médica e resolver o problema da falta de habitação.

Os anúncios fazem parte de um investimento mediático mais vasto de 370 milhões de dólares [333 milhões de euros] e serão adaptados a cada estado para os eleitores do Arizona, Nevada, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte e Nebrasca.

EYC//APN

Lusa/Fim