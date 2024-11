Os seis eleitores de Dixville Notch, no estado de New Hampshire (nordeste dos EUA), votaram à meia-noite (05:00 em Lisboa) e não demorou muito até serem conhecidos os resultados: três votos para o ex-presidente e três para a vice-Presidente.

Este empate parece corroborar as sondagens que mostram resultados muito próximos nos estados mais importantes destas eleições.

Em 2020, o Presidente democrata, Joe Biden, ganhou em Dixville Notch por cinco votos a zero.

A tradição de votar nos primeiros minutos do dia das eleições nesta zona do nordeste dos Estados Unidos remonta a 1936 e, desde então, apenas dois presidentes ganharam todos os votos dos residentes: o republicano Richard Nixon, em 1936, e Joe Biden em 2020.

As assembleias de voto no resto do país começam a abrir cedo esta manhã e a fechar ao fim da tarde (horas locais).

