Além do refém com nacionalidade luso-israelita, foram libertados Omer Wenkert e Eliya Cohen.

Os três homens de cerca de 20 anos foram levados por homens armados do Hamas, de cara encoberta, para um estrado, perante centenas de palestinianos, na cidade central de Nuseirat.

Estavam vestidos com uniformes falsos do Exército, apesar de não serem soldados quando foram raptados, descreve a agência de notícias Associated Press (AP).

Shem Tov e Wenkert sorriram e acenaram à multidão.

Ao verem a libertação, a família e amigos de Cohen em Israel, cantaram "Eliya! Eliya! Eliya!" e aplaudiram quando o viram pela primeira vez.

A avó de Shem Tov rejulibou de alegria, gritando: "Omer, minha alegria! Minha Vida", quando o viu.

Os três rapazes foram colocados pela Cruz Vermelha em veículos e seguiram para Israel.

No início da manhã, dois outros reféns foram libertados na cidade de Rafah, em Gaza.

Um sexto refém, com 36 anos, Hesham al-Sayed, deverá também ser libertado hoje.

Cohen, Shem Tov e Wenkert foram sequestrados por guerrilheiros do Hamas no festival de música onde aconteceu o ataque de 07 de outubro de 2023, que desencadeou uma forte incursão militar israelita em Gaza.

Após mais de 15 meses de guerra, que fizeram pelo menos 48.208 mortos e mais de 111 mil feridos, as partes em conflito alcançaram em meados de janeiro um acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor a 19 de janeiro e previa a troca de 33 reféns israelitas mantidos em cativeiro pelo Hamas por centenas de palestinianos encarcerados em prisões de Israel.

