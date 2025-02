Os reféns Abera Mengistu, israelo-etíope, há mais de uma década sequestrado pelo Hamas, e Tal Shoham, israelo-austríaco levado do kibutz Beeri em outubro de 2023, foram libertados e entregues à Cruz Vermelha em Rafah, sul de Gaza.

A comunicação social transmitiu a operação em direto.

Rodeadosd e dezenas de milicianos armados do Hamas e num intercâmbio com menos pessoas do que o anterior, em parte devido ao tempo chuvoso na Faixa, os dois israelitas foram levados para um estrado onde fizeram declarações.

O Hamas entregou-lhes um documento e encontram-se já caminho da fronteira com Israel.

Mais reféns israelitas, incluindo um com nacionalidade portuguesa, deverão ser libertados hoje da Faixa de Gaza ao abrigo do acordo de tréguas firmado entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, que também prevê a libertação de prisioneiros palestinianos.

O refém luso-israelita é Omer Shem Tov, segundo confirmou esta semana o presidente da Comunidade Israelita do Porto (CIP).

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, em 19 de janeiro, esta é a sétima troca de reféns por prisioneiros.

O grupo, composto por quatro pessoas raptadas durante o ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023 e duas que estão em cativeiro há cerca de 10 anos, integra os últimos reféns vivos da primeira fase do acordo de cessar-fogo.

Do lado israelita, está prevista a libertação de cerca de 600 prisioneiros palestinianos.

No total, a primeira fase do acordo prevê a libertação de 33 reféns até ao início de março, incluindo oito reféns dados como mortos, em troca de cerca de 1.900 palestinianos detidos em prisões em Israel.

