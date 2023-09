Hamas e Jihad Islâmica pedem cessar-fogo em centro de refugiados palestinianos

O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e a Jihad Islâmica apelaram hoje a um cessar-fogo imediato no campo de refugiados palestinianos de Ain al-Hilweh, nos arredores da cidade de Sidon, no sul do Líbano.