Num comunicado, o Hamas anunciou "um acordo com os irmãos qataris e egípcios para um prolongamento da trégua humanitária temporária, que será por mais dois dias, com as mesmas condições da trégua precedente".

Um dirigente do movimento palestiniano, Ussama Hamdane, tinha anunciado pouco antes que o Hamas estava a preparar "uma nova lista" de reféns a libertar "para prolongar a trégua", enquanto decorriam as conversações para estender o cessar-fogo.

Nos termos desse acordo, desde sexta-feira, todos os dias o Hamas libertou 13 reféns israelitas, só mulheres e crianças, enquanto Israel libertou 39 prisioneiros, também mulheres e jovens com menos de 19 anos.

O Hamas já tinha declarado estar disposto a prolongar a trégua, ao passo que Israel exigia "receber mais 50 reféns depois desta noite".

