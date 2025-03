"Há dois dias recebemos uma proposta dos irmãos mediadores do Egito e do Qatar. Nós aprovámo-la. Esperamos que a ocupação (Israel) não se interponha no caminho", disse Khalil al-Haya, num discurso transmitido pela televisão para assinalar o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão.

Por seu lado, o Governo israelita revelou hoje ter enviado uma contraproposta à oferta do Hamas, recebida através dos mediadores Estados Unidos, Qatar e Egito, para fazer um acordo parcial.

"Há algumas horas, Israel enviou aos mediadores uma contraproposta em plena coordenação com os Estados Unidos", avançou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em comunicado oficial.

A contraproposta estará relacionada com contactos para retomar a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, ao abrigo do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em janeiro.

Fontes oficiais israelitas disseram hoje ao site Wala que o Hamas está a ver com "bons olhos" uma proposta egípcia para libertar cinco reféns vivos em troca de um cessar-fogo de 50 dias.

O Hamas mostrou-se ainda disposto "a libertar um pequeno número de reféns", desde que Israel garanta um cessar-fogo durante o feriado de Eid al-Fitr, segundo fonte ligada às negociações.

As celebrações do Eid al-Fitr deverão ter lugar entre domingo e segunda-feira, altura em que termina o Ramadão, mês sagrado do Islão.

Basseim Naim, porta-voz do gabinete político do Hamas, confirmou que as conversações entre os mediadores (Egito, Qatar e Estados Unidos) se intensificaram nos últimos dias e espera "que nos próximos dias haja um verdadeiro avanço no cenário de guerra".

Pelo menos 14 palestinianos foram mortos hoje em ataques israelitas em várias zonas da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas e de segurança aos meios de comunicação social palestinianos.

Cerca de 920 palestinianos morreram na sequência de ataques israelitas na Faixa de Gaza desde o fim do último cessar-fogo, em 18 de março, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde do enclave palestiniano, apresentado hoje, mas que não contabiliza estas últimas mortes.

Os ataques de Israel a Gaza, que começaram em 07 de outubro de 2023 - após a morte de cerca de 1.200 israelitas às mãos das milícias palestinianas -- causaram um total de 50.277 mortos e 114.095 feridos.

No ataque em território israelita em outubro de 2023, o Hamas fez cerca de 250 reféns.

