"Se Netanyahu [Benjamin, primeiro-ministro israelita] decidir entrar em Gaza esta noite, a resistência está pronta", disse Ezzat al-Risheq no Telegram, acrescentando que "a terra de Gaza engolirá os restos dos soldados".

O porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari, anunciou que os militares vão ampliar as operações terrestres na Faixa de Gaza a partir de hoje, em paralelo com o bombardeamento do enclave.

"Como continuação da atividade ofensiva que realizámos nos últimos dias, as forças terrestres vão expandir a sua atividade esta tarde", disse o porta-voz.

O grupo islamita Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.

HB (RJP) // APN

Lusa/Fim