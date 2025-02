O corpo de Shiri "foi feito em pedaços depois de ter sido aparentemente misturado com outros corpos sob os escombros", na sequência de um ataque israelita, disse um porta-voz do Hamas ao jornal The Times of Israel, citado pela agência espanhola EFE.

O Hamas anunciou em 29 de novembro de 2023 que Shiri Silberman e os filhos Ariel e Kfir Bibas (na altura com 4 anos e 9 meses), de origem argentina e peruana, tinham sido mortos num bombardeamento israelita.

O grupo extremista palestiniano entregou na quinta-feira os corpos de quatro reféns, afirmando tratar-se da família Bibas e de Oded Lifshitz, que tinha 83 anos quando foi raptado durante os ataques do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023.

O exército israelita, citando o relatório do instituto forense, que conseguiu identificar os corpos de Ariel e Kfir, afirmou que as crianças foram "brutalmente assassinadas" durante o cativeiro, embora não tenha fornecido pormenores.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenou o sucedido e afirmou que o corpo de Shiri foi trocado pelo de uma mulher de Gaza.

Netanyahu considerou tratar-se de uma "violação cruel" do cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro.

"Agiremos com determinação para trazer Shiri para casa, bem como todos os nossos reféns - os vivos e os mortos - e asseguraremos que o Hamas pague o preço por esta cruel e perversa violação do acordo", disse Netanyahu numa declaração em vídeo.

Uma fonte do Hamas admitiu à agência francesa AFP que o corpo de Shiri Bibas pode ter sido "misturado por engano com outros sob os escombros" na Faixa de Gaza.

"É provável que o corpo da senhora Bibas tenha sido misturado por engano com outros sob os escombros", disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

A mesma fonte acrescentou que o movimento islamita palestiniano estava a investigar o assunto.

