A possível eleição de Jeffries, terceiro na escala do poder democrata na Câmara baixa do Congresso, representa uma importante mudança geracional dentro da liderança do partido, já que tanto Pelosi como os outros dois líderes anteriores, Steny Hoyer e Jim Clyburn, são octogenários.

Jim Clyburn já se pronunciou sobre a candidatura, considerando o passo de Jeffries, de 52 anos, "absolutamente fantástico", enquanto Steny Hoyer considera que "é sempre bom para um partido ter sangue, força e novas ideias".

Clyburn foi além e também mostrou o seu apoio aos outros dois candidatos democratas que completariam o trio liderado por Jeffries: Katherine Clark como responsável pela disciplina partidária e Pete Aguilar para presidir o 'Caucus' (tendência) democrata.

Assim como Pelosi fez história ao ser a primeira mulher a presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Jeffries, que representa a linha mais conservadora dentro do partido, poderá vir a tornar-se o primeiro afro-americano a servir nesse cargo, se for eleito e os democratas retomarem o controlo da Câmara baixa.

Nancy Pelosi anunciou na quinta-feira que não se vai recandidatar à liderança democrata no Congresso norte-americano, após a confirmação que os Republicanos garantiram a liderança da câmara baixa nas eleições intercalares.

Num discurso aplaudido de pé por democratas e republicanos, Pelosi, de 82 anos, anunciou que deixará o cargo depois de liderar os democratas durante quase 20 anos e após uma agressão de um intruso ao seu marido, Paul Pelosi, no mês passado na sua casa em São Francisco.

"Agora devemos avançar com ousadia para o futuro. Chegou a hora de uma nova geração liderar a bancada democrata que tanto respeito. E sou grata por tantos estarem prontos e dispostos a assumir essa incrível responsabilidade", disse Pelosi, num discurso em que recordou o seu percurso desde "dona de casa a presidente da Câmara dos Representantes".

O líder da Câmara dos Representantes é a terceira figura mais importante da política norte-americana depois do Presidente e do vice-presidente.

A liderança da Câmara dos Representantes poderá ser assumida, a partir de janeiro, pelo republicano Kevin McCarthy, que já foi nomeado para liderar o seu partido no Congresso.

McCarthy -- que liderou a minoria republicana no Congresso, até agora -- viu o seu partido obter a maioria da Câmara de Representantes, o que lhe permitirá ficar com o lugar de Nancy Pelosi.

