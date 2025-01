"Temos conhecimento de nove casos até agora, oito dos quais morreram. Esperamos mais casos nos próximos dias, à medida que a vigilância à doença melhora", escreveu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X.

A agência mundial de saúde da ONU disse que informou os seus Estados-membros face à suspeita deste surto na segunda-feira.

A região de Kagera já tinha sido palco de um surto de Marburgo em março de 2023, que durou quase dois meses e resultou em nove casos registados, incluindo seis mortes.

O anúncio deste novo surto surge menos de um mês depois de a OMS ter declarado o fim de uma epidemia de febre de Marburgo no vizinho Ruanda, que durou três meses e causou 15 mortos.

Todavia, os resultados das amostras aguardam confirmação oficial.

Em 10 de janeiro de 2025, a OMS recebeu notificações fiáveis de fontes nacionais de casos suspeitos de MVD na região de Kagera.

Até 11 de janeiro de 2025, tinham sido notificados nove casos suspeitos, incluindo oito mortes (taxa de letalidade de 89%) em dois distritos, Biharamulo e Muleba.

Os casos apresentavam sintomas semelhantes: dor de cabeça, febre alta, dores nas costas, diarreia, hematémese (vómitos com sangue), mal-estar (fraqueza corporal) e, numa fase mais avançada da doença, hemorragia externa.

Foram recolhidas amostras de dois doentes, que foram analisadas pelo laboratório nacional de saúde pública. Os resultados estão a aguardar confirmação oficial. Foi instalado um laboratório móvel na região de Kagera e foram criadas unidades de tratamento.

Os contactos das vítimas, incluindo os profissionais de saúde, foram identificados e estão a ser acompanhados em ambos os distritos.

A OMS declarou também que o risco nesta nação, que faz fronteira com Moçambique, era elevado devido a vários fatores preocupantes, citando em particular o facto de "a fonte do surto [ser] atualmente desconhecida".

Além disso, o risco de propagação regional é também elevado, devido à localização estratégica de Kagera, uma região através da qual os tanzanianos transitam a caminho do Ruanda, Uganda, Burundi e República Democrática do Congo, indicou, acrescentando que o ritmo global é baixo.

"Com base na atual avaliação do risco, a OMS desaconselha quaisquer restrições às viagens e ao comércio com a Tanzânia", concluiu.

Com uma elevada taxa de mortalidade, o vírus de Marburgo, que provoca uma febre alta frequentemente acompanhada de hemorragias que afectam vários órgãos, é um membro da família dos filovírus, à qual pertence também o vírus Ébola.

NYC // MLL

Lusa/Fim