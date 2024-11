"Serão muito bem-vindas essas adesões", respondeu Dalila Rodrigues ao deputado do PCP António Filipe, quando questionada sobre a possibilidade de estender a outros museus "na órbita da Administração Central", como o Museu de Marinha, ou a museus "onde o Estado tem uma forte intervenção financeira, designadamente a Fundação de Serralves", o modelo de gratuitidade que entrou em vigor em 01 de agosto.

De acordo com Dalila Rodrigues, o Ministério da Cultura já recebeu "manifestação de interesse de alguns museus privados" em aderir ao atual regime.

"Só temos aqui uma dificuldade instrumental, operativa", disse Dalila Rodrigues, referindo estar criada "uma base central de dados, porque a bilheteira dos 37 museus, monumentos e palácios tutelados pelo MC está em rede e isso permite fazer a contabilidade do número de entradas, a que tem direito, de forma muito simplificada, sendo apenas necessário uma única vez indicar o número de contribuinte e o cartão de cidadão".

A entrada gratuita nos 37 museus, monumentos e palácios tutelados pelo Estado deixou de estar restringida aos domingos e feriados e passou a ser possível escolher-se 52 dias por ano de acesso grátis, desde 01 de agosto deste ano.

De acordo com Dalila Rodrigues, desde 01 de agosto, já foram mais de 300 mil os visitantes que usufruíram da medida.

A ministra da Cultura está a ser ouvida hoje à tarde no Parlamento no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2025. A audição conjunta reúne deputados das comissões parlamentares da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e do Orçamento, Finanças e Administração Pública.

JRS/AL // MAG

