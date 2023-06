De acordo com a programação anunciada, na competição oficial de curtas-metragens está "Catisfaction", produzido e realizado por André Almeida, feito em 3D, sem diálogos, entre o real e o onírico, sobre um homem e o seu gato.

Na mesma competição estão duas coproduções portuguesas pela Cola Animation, de Bruno Caetano: "L'Ombre des papillons", de Sofia El Khyari, de desenho sobre papel, e "Telsche", de Sophie Colfer e Ala Nunu.

Na competição de filmes "Off Limits" está "Motus", curta-metragem experimental em 'stop motion' de Nelson Fernandes, enquanto na competição de filmes para televisão está o realizador José Pedro Cavalheiro com "Sr. Passageiro", uma série para crianças, com argumento de Regina Guimarães e produção da Ocidental Filmes.

O festival de cinema, que é um dos mais importantes para o cinema de animação, é este ano dedicado ao México e termina no dia 17.

