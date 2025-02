António Guterres, que discursava hoje na abertura da 38.ª cimeira da União Africana alertou para os riscos de uma escalada do conflito a nível regional, numa altura em que o movimento rebelde M23, apoiado pelo Ruanda, continua a avançar no leste da RD Congo, onde ocupou no final de janeiro a cidade de Goma, capital do Kivu Norte

O secretário geral das Nações Unidas sublinhou que não há uma solução militar, apelando ao início do diálogo para acabar com a "violência brutal" sobre o povo do Congo e um novo impulso para os esforços diplomáticos já iniciados com os processos de Luanda e de Nairobi.

"Uma escalada regional deve ser evitada, a todo o custo", salientou, acrescentando que as Nações Unidas, incluindo a MONUSCO estão disponíveis para apoiar este processo.

O Presidente democrático-congolês, Félix Tshisekedi, que era esperado hoje em Adis Abeva cancelou a sua participação na Cimeira na sequência da tomada de Bukavu, capital da província do Kivu do Sul, pelos rebeldes.

RCR // EA

Lusa/fim