"O secretário-geral ficou profundamente triste ao saber da morte de um funcionário do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas e do ferimento de outro funcionário do mesmo departamento quando o seu veículo da ONU foi atingido ao deslocarem-se para o Hospital Europeu em Rafah, esta manhã", disse o porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

António Guterres condenou todos os ataques contra o pessoal da ONU e apelou a uma "investigação completa", enviando as suas condolências à família do funcionário que perdeu a vida no ataque de hoje.

"Com o conflito em Gaza a continuar a ter um pesado impacto -- não só sobre os civis, mas também sobre os trabalhadores humanitários -- o secretário-geral reitera o seu apelo urgente a um cessar-fogo humanitário imediato e à libertação de todos os reféns", acrescentou Haq.

As autoridades israelitas ainda não se pronunciaram sobre o incidente.

De acordo com o Governo de Gaza, controlado pelo grupo islamita Hamas, o exército israelita atacou um veículo claramente identificado com a bandeira e símbolos da ONU.

"O exército de ocupação israelita matou um trabalhador estrangeiro e feriu outro trabalhador estrangeiro na província de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde foram atacados enquanto se encontravam num veículo das Nações Unidas que transportava uma bandeira e emblemas da organização", indicou o gabinete de imprensa do Governo de Gaza na plataforma Telegram.

Farhan Haq confirmou que o veículo atacado estava identificado como sendo da ONU.

