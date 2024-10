Guterres pede aos líderes mundiais clarividência para eliminar armas nucleares

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou hoje aos líderes mundiais para mostrarem clarividência e eliminarem as "máquinas de morte" que são as armas nucleares, após a atribuição do Nobel da Paz a uma organização de sobreviventes de Hiroshima.