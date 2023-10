"Cerca de 500 camiões atravessavam Gaza por dia antes do início das hostilidades. Nos últimos dias, entraram em média apenas 12 camiões por dia, apesar de as necessidades serem muito maiores do que em qualquer momento anterior", disse Guterres, frisando que o sistema humanitário em Gaza enfrenta um "colapso total com consequências inimagináveis" para mais de dois milhões de civis.

Dada a grave situação humanitária, as Nações Unidas não serão capazes de continuar a entregar ajuda dentro da Faixa de Gaza sem uma mudança imediata e fundamental na forma como a ajuda está a chegar, frisou o líder da organização num comunicado oficial.

Nesse sentido, o ex-primeiro-ministro português pediu que o sistema de verificação da circulação de mercadorias através da passagem de Rafah seja ajustado para permitir que o número de camiões que entra em Gaza seja bastante superior.

"Todos devem assumir as suas responsabilidades. Este é um momento de verdade. A história está a julgar-nos a todos", afirmou.

