"Temos necessidade imediata de alimentos, de água, de combustível, de medicamentos, são muito necessários e de uma forma duradoura", referiu António Guterres, na capital egípcia.

"É necessária não uma pequena operação, mas um esforço prolongado (...), os [trabalhadores] humanitários devem conseguir fazer entrar a ajuda e distribui-la com toda a segurança" na Faixa de Gaza, acrescentou o representante, durante uma conferência de imprensa.

Guterres manteve hoje uma reunião com o chefe da diplomacia egípcia, Sameh Shukri, na qual foram abordados aspetos da coordenação para permitir a entrada urgente de ajuda humanitária na Faixa de Gaza -- que deverá iniciar-se na sexta-feira de acordo com um 'media' egípcio -- e reduzir a escalada de violência.

De acordo com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio, Ahmed Abu Zeid, esta reunião insere-se "num esforço conjunto e de coordenação para reduzir a escalada e conter a crise humanitária na Faixa de Gaza".

Na quarta-feira, Guterres apelou pela primeira vez a um cessar-fogo imediato humanitário na zona, de forma a diminuir o sofrimento humano provocado pelo conflito em curso.

O secretário-geral da ONU deve participar no próximo sábado numa cimeira internacional no Egito, com a participação de diversos líderes mundiais.

O encontro deverá abordar o desenvolvimento da crise militar e humanitária na Faixa de Gaza e o "futuro da causa palestiniana", na sequência do atual conflito que desde 07 de outubro já provocou pelo menos 3.785 mortos entre os palestinianos e mais de 12.493 feridos na sequência dos ininterruptos bombardeamentos israelitas.

Hoje cumpre-se o 13.º dia de guerra, iniciada com o ataque surpresa do grupo islamita Hamas em território israelita que provocou, segundo as autoridades judaicas, cerca de 1.400 mortos e 4.000 feridos.

O movimento islamita capturou também 200 pessoas, mantidas em cativeiro em Gaza e algumas delas entretanto mortas -- segundo o Hamas, pelos bombardeamentos israelitas. Outras milícias capturaram mais 50 pessoas, o que perfaz um total de 250 reféns.

