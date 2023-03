"O secretário-geral das Nações Unidas anunciou hoje a nomeação de Jorge Moreira da Silva, de Portugal, como diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos. O secretário-geral deseja estender o seu apreço e gratidão a Jens Wandel, da Dinamarca, pelo seu serviço como diretor executivo interino", indicou o escritório de Guterres em comunicado.

De acordo com a nota, Moreira da Silva é atualmente professor catedrático convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e professor adjunto na Paris School of International Affairs (Sciences Po).

Mais recentemente, liderou a Direção de Cooperação para o Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em Paris (2016-2022), onde lançou uma reestruturação dessa direção com o objetivo de "impulsionar a horizontalidade, a colaboração e a cocriação", segundo o comunicado.

Como chefe do Secretariado do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (DAC) - uma organização multilateral inserida na OCDE - Moreira da Silva "ancorou a formulação de novos padrões de cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária", segundo a ONU.

Antes de ingressar na OCDE, Moreira da Silva, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica (área de Energia), foi ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia entre 2013 e 2015 e professor catedrático na Universidade de Lisboa, tendo ainda assumiu outros cargos políticos nas últimas décadas, um percurso ligado ao Partido Social-Democrata (PSD).

Entre 2003 e 2005, foi secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior e secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território. Entre 1999 e 2003, foi deputado ao Parlamento Europeu.

Já o UNOPS é um órgão operacional das Nações Unidas, cujo objetivo é ajudar diferentes parceiros a implementar projetos de ajuda humanitária, desenvolvimento e construção da paz, nos contextos mais complexos do mundo, mediante práticas sustentáveis.

