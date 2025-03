"Não acredito que tenha sido um momento particularmente produtivo", respondeu o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, ao ser questionado por um jornalista sobre a reação do secretário-geral ao ver as imagens do polémico encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca.

No seu 'briefing' diário à imprensa, em Nova Iorque, Dujarric indicou que António Guterres reuniu-se hoje com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, mas não especificou se o episódio de sexta-feira entre os líderes dos Estados Unidos e da Ucrânia foi abordado nessa reunião.

Dujarric reforçou ainda que visão de Guterres para este conflito é que tenha "um fim justo e sustentável", frisando que a ONU apoiará esforços nesse sentido.

As imagens da tensa reunião entre Trump e Zelensky na passada sexta-feira deram a volta ao mundo e geraram enorme contestação após o chefe de Estado norte-americano e o seu vice-Presidente, JD Vance, criticarem severamente o líder ucraniano por este não agradecer o apoio dos Estados Unidos e acusarem-no de não contribuir para um cenário que torne possível um plano de paz com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Num momento sem precedentes, Trump elevou o seu tom da voz para dizer que seria "muito difícil" negociar com Zelensky e assegurou que o líder ucraniano não estava em posição de ditar condições relacionadas à guerra.

Zelensky acabou por deixar prematuramente a Casa Branca e a não assinar um acordo que permitiria a Washington a exploração de recursos naturais ucranianos.

A este episódio controverso seguiu-se uma onda de apoio ao Presidente ucraniano, especialmente por parte dos aliados europeus.

