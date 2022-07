Guterres indignado com morte de duas pessoas em incidente com "capacetes azuis" na RDCongo

O secretário-geral da ONU manifestou-se hoje "indignado" com a morte de duas pessoas na sequência de tiros disparados pelas forças de manutenção da paz da organização contra um posto fronteiriço com o Uganda, na República Democrática do Congo (RDCongo).