O porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq, observou que o secretário-geral está a tentar dar "todo o apoio diplomático" à situação, considerando "o acordo de cessar-fogo essencial", uma vez que levou "tanto alívio a uma população que sofreu tanto, especialmente em Gaza".

O Qatar, juntamente com os Estados Unidos e com o Egito, tem mediado as longas negociações que levaram ao cessar-fogo, sendo que também serviu como base 'neutra' onde essas negociações foram realizadas.

No entanto, a tentativa de Guterres terá uma eficácia muito limitada, já que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assim como os membros do seu Governo, cortaram todas as relações com Guterres e declararam o ex-primeiro-ministro português "persona non grata".

O porta-voz destacou que Guterres sente "uma tremenda preocupação se o cessar-fogo não durar", porque "não quer que essa quantidade constante de mortes violentas, a ameaça de fome e a ameaça das doenças voltem".

O Governo israelita, apoiado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ao Hamas até sábado para libertar os reféns restantes ou o cessar-fogo ficará sem efeito.

Trump chegou a dizer que se eles não forem libertados, "as portas do inferno se abrirão".

