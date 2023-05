No seu 'briefing' diário à imprensa em Nova Iorque, o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, apresentou detalhes da agenda do secretário-geral no continente africano, que arranca na terça-feira, com a sua chegada a Nairóbi, capital do Quénia.

"Nos dias 04 e 05 de maio, Guterres presidirá à primeira sessão deste ano do Comité Executivo de Coordenação do Sistema das Nações Unidas. O Conselho encontra-se duas vezes por ano e reúne os líderes das agências, fundos e programas da ONU e é o fórum de coordenação de mais alto nível do sistema ONU", explicou Dujarric.

Na quarta-feira, o líder das Nações Unidas vai participar ainda num jantar de Estado oferecido pelo Presidente do Quénia, William Ruto.

Na sexta-feira, António Guterres desloca-se a Bujumbura, no Burundi, para participar na 11.ª Reunião de Alto Nível do Mecanismo Regional de Supervisão do Quadro de Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo e região.

"No encontro, que acontecerá no dia 06 de maio, os líderes da região dos Grandes Lagos farão um balanço dos avanços e desafios na implementação do acordo assinado em Adis Abeba há dez anos. Eles vão discutir também a implementação dos acordos de Luanda e Nairóbi, que são mais recentes", acrescentou o porta-voz.

Durante a sua estada em Bujumbura, o ex-primeiro-ministro português deverá reunir-se com o Presidente do Burundi, assim como com os líderes da região presentes no encontro.

Neste momento, Guterres encontra-se em Doha, no Qatar, para uma reunião em que se discutirão os direitos das mulheres afegãs e um possível envolvimento da comunidade internacional com os talibãs nessas questões.

