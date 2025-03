"Os nossos colegas do ACNUR [Alto Comissariado da ONU para os Refugiados] disseram hoje que o México recentemente atingiu um marco: 50.000 refugiados e requerentes de asilo foram integrados em comunidades mexicanas", celebrou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, na sua conferência de imprensa diária.

Dujarric destacou que, desde 2016, "esses homens, mulheres e crianças ganharam acesso a serviços de saúde, educação, moradia e emprego" e também receberam acesso à nacionalidade mexicana.

O ACNUR informou hoje que o número de refugiados e requerentes de asilo acolhidos pelo México ultrapassou 50.000, tornando o país "um exemplo notável de solidariedade".

Esses refugiados, vindos da fronteira sul, foram realocados para cidades industriais através do Programa de Integração Local criado pelo próprio ACNUR e coordenado com autoridades federais e locais, assim como com o setor privado.

Mais de 650 empresas participam nesses programas e os refugiados acabam integrados à economia mexicana, para a qual contribuem com 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) em receitas fiscais anuais.

Dujarric destacou que 94% dos refugiados em idade ativa encontram emprego formal no primeiro mês no México, que 88% das crianças em idade escolar frequentam o ensino local e que 60% das famílias saem da pobreza no espaço de um ano.

