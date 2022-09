Guterres reuniu-se hoje com o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, à margem da 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, onde discutiram os progressos do país africano na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"O secretário-geral reuniu-se com José Maria Neves, Presidente da República de Cabo Verde. O secretário-geral e o Presidente discutiram os progressos de Cabo Verde na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através da Ambição 2030 do país e do Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2022-2026", indicou o gabinete de Guterres em comunicado.

Ainda de acordo com a nota, o secretário-geral elogiou o Governo cabo-verdiano pelos seus esforços de recuperação pós-pandemia e garantiu o apoio e solidariedade contínuos da ONU.

José Maria Neves encontra-se em Nova Iorque para participar na semana de alto nível da 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que decorrerá de forma totalmente presencial, apesar de a pandemia ainda marcar o ritmo do quotidiano em várias partes do mundo, e ainda estar no radar das discussões previstas para o evento.

A guerra russa na Ucrânia, as crises alimentar, energética e climática, as tensões entre China e Estados Unidos e questões nucleares marcarão esta sessão.

