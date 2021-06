Na quarta-feira, dia de reunião semanal do colégio da Comissão Europeia, Guterres participará num almoço de trabalho com o executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen.

Na quinta-feira ao final da manhã, discursará no Parlamento Europeu, naquela que é a sua segunda intervenção em plenário enquanto secretário-geral da ONU, depois do discurso proferido em maio de 2017, poucos meses após ter assumido o cargo.

Ainda na quinta-feira ao final do dia, o secretário-geral das Nações Unidas participará na primeira sessão de trabalhos da cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE que se celebra em Bruxelas, a convite do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Numa cimeira que tem entre os pontos em agenda o multilateralismo, o clima, os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento, as migrações e a recuperação global pós-covid-19, o objetivo do convite dirigido a Guterres é o de "reforçar a cooperação entre a UE e a ONU para enfrentar desafios globais", segundo o gabinete de Charles Michel.

Esta cimeira, que se prolongará até sexta-feira, é também a última do semestre de presidência portuguesa do Conselho da UE, contando com a participação do primeiro-ministro, António Costa.

António Guterres assumiu a liderança da ONU em 01 de janeiro de 2017, tendo na passada sexta-feira sido reeleito para um segundo mandato pelos 193 membros da assembleia geral da organização.

ACC // FPA

Lusa/fim