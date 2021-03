Num artigo publicado no jornal Público a propósito do Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala, António Guterres escreveu que a pandemia está a eliminar anos de progresso em direção à igualdade de género, sublinhando que as mulheres "têm maior probabilidade de trabalhar nos setores mais afetados".

"A maioria dos trabalhadores de serviços essenciais, na linha da frente do combate à pandemia, são mulheres --- muitas delas oriundas de grupos racialmente e etnicamente marginalizados e com baixos níveis de rendimento", sublinhou Guterres.

Recordou que as mulheres são "24% mais vulneráveis à perda de emprego" e "sofrem quedas mais acentuadas de rendimentos", sublinhando que "as disparidades salariais entre homens e mulheres, já elevadas, aumentaram, inclusive no setor da saúde".

"A prestação de cuidados não renumerada aumentou drasticamente devido a medidas de confinamento e ao fecho de escolas e creches. Milhões de meninas poderão nunca mais voltar à escola", escreveu o secretário-geral da ONU, frisando que as mães --- especialmente as mães solteiras --- "enfrentam sérias adversidades e sentem elevados níveis de ansiedade".

O ex-primeiro-ministro português defendeu que a pandemia desencadeou "uma epidemia global paralela de violência contra as mulheres em todo o mundo", com um aumento significativo de casos de violência doméstica, tráfico, exploração sexual e casamento infantil e que o mundo precisa de "um novo estímulo à promoção da liderança feminina e da participação igualitária".

O secretário-geral das Nações Unidas disse que a resposta à covid-19 evidenciou "o poder e a eficácia da liderança feminina" e lembra que, no ano passado, os países com líderes femininas tiveram taxas de transmissão mais baixas e estão, na sua maioria, "mais bem posicionados para recuperar desta pandemia".

"As organizações femininas preencheram lacunas cruciais no fornecimento de serviços e informações essenciais, especialmente ao nível comunitário", defendeu Guterres, sublinhando que quando as mulheres lideram governos se assiste a "maiores investimentos na proteção social e avanços mais significativos contra a pobreza".

"Quando as mulheres estão no Parlamento, os países adotam políticas mais eficazes de combate às alterações climáticas. Quando as mulheres negoceiam a paz, os acordos são mais duradouros", exemplificou.

No entanto, sublinhou, a nível global, as mulheres representam apenas um quarto dos legisladores nacionais, um terço dos autarcas e apenas um quinto dos ministros.

"A este ritmo, a igualdade de género não será alcançada nos sistemas políticos nacionais antes de 2063. A paridade entre chefes de Estado levará mais de um século", referiu Guterres, dizendo orgulho de ter alcançado "a igualdade de género nas posições de liderança das Nações Unidas".

Defendeu que o processo de recuperação da pandemia é "a oportunidade de traçar um novo caminho mais igualitário" e que as ajudas à recuperação "deverão ser especialmente direcionadas a meninas e mulheres, inclusive por meio de investimentos em infraestruturas associadas à prestação de cuidados".

"A economia formal só funciona porque é subsidiada pelo trabalho feminino não remunerado", escreveu Guterres, apelando aos líderes mundiais que atuem em seis áreas estruturais.

A representação igualitária, por meio de quotas e outras medidas especiais, o investimento na economia da prestação de cuidados e na proteção social e a redefinição do produto interno bruto de forma a incluir o trabalho doméstico, assim como a remoção de barreiras à inclusão plena das mulheres na economia são algumas das áreas apontadas.

António Guterres defendeu ainda a revogação das leis discriminatórias em todas as esferas e a promulgação, por cada país, de um plano de emergência de combate à violência contra mulheres e meninas, seguido de financiamento, legislação e "vontade política para acabar com este flagelo".

Por último, o secretário-geral das Nações Unidas pediu uma mudança de mentalidade, o aumento da consciencialização pública e que se acabe com "o preconceito sistémico de género".

"O mundo tem a oportunidade de deixar para trás gerações de discriminação enraizada e sistémica. É hora de construir um futuro igualitário", concluiu.

