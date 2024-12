Numa declaração emitida na tarde de domingo em Nova Iorque, Guterres sublinhou os "marcos" de Carter na diplomacia dos Estados Unidos, como os acordos de Camp David ou os relativos ao Canal do Panamá, mas também o seu desempenho enquanto mediador de conflitos, após a sua presidência, em matérias como o controlo eleitoral em países em transição, a promoção da democracia e a erradicação de doenças.

Estes esforços, reconhecidos com a atribuição a Carter do Prémio Nobel da Paz em 2022, "contribuíram para fazer avançar as Nações Unidas", sublinhou Guterres, cujo organismo que lidera atravessa um momento de fragilidade particular.

Carter será recordado pela solidariedade para com os mais fracos e "pela sua fé infatigável no bem comum e na nossa humanidade partilhada", o que permitirá que o seu legado como "campeão dos direitos humanos" continue vivo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no domingo que honrará a memória de Carter com um funeral de Estado em Washington antes de 20 de janeiro, data em que entregará a chave da Casa Branca ao sucessor, Donald Trump.

"A minha equipa está a trabalhar com a sua família e outros para garantir que ele seja devidamente recordado", anunciou Biden, em declarações a partir das Ilhas Virgens.

A morte do antigo presidente dos Estados Unidos este domingo, aos 100 anos, foi anunciada pelo seu filho primogénito, James E. "Chip" Carter III, através de um comunicado divulgado pelo Carter Center.

Eleito para a Casa Branca em 1976, vencendo o então Presidente Gerald Ford por uma margem de votos tangencial e num país ainda marcado pelo escândalo "Watergate", que forçou Richard Nixon a demitir-se, Carter assumiu o cargo de 39.º Presidente dos Estados Unidos em janeiro de 1977, que manteve apenas por quatro anos, perdendo para Ronald Reagan as eleições de 1981.

O político democrata, que votou nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, realizadas em 05 de novembro, tinha sido submetido a tratamentos para tentar travar uma forma agressiva de melanoma, que se metastizou ao fígado e cérebro.

Retirado da vida pública há anos, Jimmy Carter encontrava-se sob cuidados paliativos na sua casa em Plains, estado da Georgia, desde fevereiro de 2023. A última aparição pública aconteceu em novembro de 2023, durante o funeral da mulher, Rosalynn.

