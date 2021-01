O secretário-geral declarou hoje, no seu discurso de prioridades para 2021 na Assembleia Geral da ONU, que Moçambique e outras áreas em África são fonte de grande preocupação ao nível da paz: "Na região do Sahel, Chade, República Democrática do Congo e Moçambique vemos o terrorismo aumentar na ausência de segurança e na incapacidade de lidar com causas de raízes económicas, climáticas e sociais".

De seguida, em conferência de imprensa, António Guterres disse, em resposta à Lusa, que acredita com confiança que as operações de imposição da paz em África que incluem o contraterrorismo deverão receber financiamento determinado e um mandato no Conselho de Segurança da ONU ao abrigo do Capítulo Sétimo da Carta das Nações Unidas, em resoluções que se tornam obrigatórias e vinculativas.

"Essas forças africanas deviam ser capazes de funcionar com um mandato forte -- Capítulo Sétimo do Conselho de Segurança da ONU -- e com financiamento previsível, nomeadamente com contribuições fixas", defendeu o secretário-geral da ONU.

Em esclarecimentos à Lusa, António Guterres recorreu ao exemplo de missões existentes em África como as forças G5 Sahel, a Missão da União Africana na Somália ou a força multinacional no Chade e outras forças que ainda podem ser criadas.

"Eventualmente, se amanhã os africanos decidirem numa forma de cooperação, por exemplo entre países do sul em relação à ameaça de terrorismo", frisou.

"Se olharmos para G5 Sahel ou Lago Chade, estas operações não têm mandato ao abrigo do Capítulo Sétimo e têm financiamento baseado em contribuições voluntárias, o que cria um nível de incerteza, que não permite que haja uma plataforma de segurança eficaz para lidar com problemas de terrorismo nessas áreas", afirmou Guterres.

Assim, o secretário-geral pretende que a comunidade internacional reconheça que as missões de paz em África devem ser suportadas com um mandato pelo Conselho de Segurança e devem ter acesso a "todos os recursos e equipamentos necessários".

António Guterres defendeu também que as Nações Unidas devem continuar a apoiar reformas no quadro da Ação para Manutenção da Paz, um plano de reformas conhecido como iniciativa A4P.

A violência armada em Cabo Delgado iniciada há cerca de três anos está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.

Algumas das incursões de insurgentes passaram a ser reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico desde 2019.

