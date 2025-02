O anunciou foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola após um encontro do embaixador espanhol Manuel Lejarreta com a secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, onde foram abordadas questões de caráter regional e multilateral e o diplomata espanhol apresentou o convite ao chefe de Estado angolano para participar na conferência que se realiza entre 30 de junho e 03 de julho.

Citada num comunicado do ministério, a coordenadora residente das Nações Unidas em Angola, Zahira Virani, que participou também na reunião, destacou que a presença de João Lourenço, na qualidade de Presidente da União Africana, que vai assumir já este mês, "irá simbolizar o seu engajamento nas questões internacionais e na mobilização de recursos internacionais para as questões de desenvolvimento sustentável" em África.

A diplomata angolana considerou, por outro lado, que esta será "uma plataforma oportuna para priorizar as questões de alívio da dívida e garantia de acesso equitativo aos recursos financeiros" para os países africanos menos desenvolvidos.

A situação atual de conflito na República Democrática do Congo foi também abordada, com Esmeralda Mendonça a sublinhar a importância do "cumprimento escrupuloso do calar das armas" e o "contínuo engajamento do Governo angolano no cumprimento do roteiro de cessar-fogo".

Esmeralda Mendonça realçou ainda "a necessidade de mobilizar a União Africana no sentido de unir sinergias, a fim de erradicar a situação humanitária deplorante ao longo do continente africano".

RCR // JMC

Lusa/Fim