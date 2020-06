Dois meses depois de Malabo e Bata, as duas principais cidades do país da África Central terem adotado confinamentos rigorosos para impedir a propagação da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o "início do desconfinamento em todo o território nacional a partir de 15 de junho", foi anunciado através de um comunicado publicado na página da Presidência equato-guineense na Internet.

As autoridades atualizaram também os dados sobre o impacto da pandemia no país, algo que não acontecia há vários dias: segundo o último relatório do Governo, a Guiné Equatorial regista 1.664 casos positivos e 32 mortos.