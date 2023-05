Segundo o Mirex, o vice-presidente da Guiné-Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, deu a conhecer que o seu Governo aprovou o início dos voos da TAAG para Malabo, tanto em ligações regionais como internacionais, num encontro com António Luvualu de Carvalho, embaixador angolano cessante naquele país.

O diplomata angolano encontra-se em fim de missão e foi apresentar os seus cumprimentos de despedida, tendo passado em revista o trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos, na área da cooperação.

Para o Governo de Malabo, o início dos voos da TAAG para a capital da Guiné-Equatorial "representa uma mais-valia a todos os níveis por permitir uma ligação direta da África Central com a África Austral, tanto para efeitos de turismo, como para dinamização do setor empresarial, no âmbito da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA)", destaca o comunicado do Mirex.

Angola e a Guiné Equatorial firmaram, entre 2006 e 2007, dez acordos de cooperação bilateral, que entraram em vigor em janeiro de 2020, nos domínios da Defesa, Educação e Formação, Comércio, Isenção de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço, Pescas, Obras Públicas e Construção, Cultura, Transportes Aéreos, Petróleos e Segurança e Ordem Pública.

Na ocasião, o vice-presidente da República da Guiné Equatorial realçou a "excelente cooperação bilateral existente entre os dois países e povos, com particular destaque para a estreita colaboração" a nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Comissão do Golfo da Guiné - atualmente presidida por Malabo -, na Comunidade Económica dos Estados da África Central [CEEAC], União Africana e na Organização das Nações Unidas.

