Segundo os dados, na semana entre 16 e 22 de novembro, foram testadas 946 pessoas, 570 das quais viajantes, tendo sido detetado um caso positivo.

A Guiné-Bissau regista um total acumulado de 2.422 casos positivos e 43 vítimas mortais desde o início da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Os dados indicam que permanecem ativos no país 64 casos, a maior parte em Bissau, e que há 2.309 pessoas dadas como recuperadas.

O Setor Autónomo de Bissau é a região do país onde foram detetados mais casos, seguido de Biombo e Bafatá.

No âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, as autoridades da Guiné-Bissau declararam a situação de calamidade e de emergência da saúde até 08 de dezembro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.388.590 mortos resultantes de mais de 58,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 49.702 mortos confirmados em mais de dois milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 337 óbitos e 14.493 casos, seguindo-se Moçambique (124 mortos e 15.037 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.276 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.121 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.422 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 974 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (mais de 6 milhões de casos e 169.183 óbitos), depois dos Estados Unidos.

MSE // JH

Lusa/Fim