Segundo dados divulgados no boletim diário, na rede social Facebook, no sábado foram detetados mais 12 casos positivos e há 164 casos ativos no país.

O total acumulado de recuperados é de 2.426.

O número de vítimas mortais mantém-se em 45.

A Guiné-Bissau, segundo os dados, regista um total acumulado de 2.635 casos desde que foram detetadas as primeiras infeções por covid-19 no país, em março de 2020.

Na sequência do aumento de casos que se tem registado desde o início do ano no país, o Governo guineense decidiu decretar o estado de calamidade até 23 de fevereiro, encerrar os estabelecimentos escolares até à mesma data e cancelar as celebrações do carnaval.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MSE // LFS

Lusa/Fim