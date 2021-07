Segundo os dados, na quarta-feira, foram registados mais 15 novos casos para um total acumulado de 3.921 e realizados 494 testes.

Mais seis pessoas foram dadas como recuperadas da doença para um total acumulado de 3.614 e há 231 casos ativos no país.

O número de vítimas mortais registadas desde o início da pandemia é de 70.

Segundo o boletim diário, nove pessoas estão internadas devido à doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.996 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

MSE // LFS

Lusa/Fim