O curso de bacharelato em língua árabe vai ter início já este ano letivo, que deve começar em 14 de setembro, na Escola Normal Superior "Tchico Té" com a formação de professores, anunciou o ministro da Educação, Jibrilo Baldé.

A formação dos docentes será feita por professores guineenses formados em países árabes.

Para o cumprimento desta intenção, o ministro da Educação assinou, esta semana, um protocolo de parceria com o presidente da Associação Djamiatu Fitiano Sidikin, Ousmane Diao.

No documento lê-se que no futuro, o Governo pretende transformar as escolas corânicas (de ensino do islão) em madrassas (escolas onde além da religião são ensinadas outras competências) de qualidade e acessíveis para o cidadão guineense que optar por esta forma de aquisição de conhecimento.

Ainda é intenção do Governo reconhecer os diplomas emitidos aos alunos que frequentaram estabelecimentos coordenados pela Djamiatu Fitiano Sidikin, na Guiné-Bissau.

Ao mesmo tempo, o protocolo visa fortalecer o ensino das disciplinas nucleares do currículo nacional (português, matemática, ciências e estudos socioambientais) nas escolas madrassas e ainda incluir nestes estabelecimentos formação técnica e profissional para alunos.

O protocolo tem ainda como objetivo lutar contra o tráfico de crianças sob pretexto de procura de educação religiosa muçulmana, bem como combater situações que levem as crianças a viverem na mendicidade.

