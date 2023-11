Iça Bari, diretor geral do Instituto Nacional de Investigação das Pescas e Oceanografia, disse à Lusa que o país "já não pode esperar mais" no processo de obtenção da certificação do pescado para passar a exportar para a União Europeia.

Há vários anos que as autoridades guineenses tentam obter essa autorização, que passará, entre outras diligências, pela criação e entrada em funcionamento de um laboratório de controlo de qualidade e higiene do pescado e pela certificação.

Uma equipa de consultores da União Europeia que se encontra em Bissau para avaliar os passos já dados pelas autoridades referiu como expectativa, na melhor das hipóteses, conseguir concluir todo o processo dentro de dois anos.

O diretor-geral do Instituto Nacional de Investigação das Pescas e Oceanografia do Ministério das Pescas guineense considerou esse tempo "largo demais".

"Para as autoridades devia ser agora, mas de acordo com o nosso parceiro, União Europeia, o horizonte temporal será dentro de um ano, um ano e meio ou dois. Mas o processo está bem encaminhado", observou Iça Bari.

O responsável assinalou que Portugal vai ajudar a Guiné-Bissau na acreditação do laboratório de controlo de higiene do pescado, um dos requisitos para obter a certificação.

Bari afirmou que "as barreiras" que se colocam no processo por parte da União Europeia "são mais políticas de que técnicas", tendo em conta os passos já dados por Bissau.

"As pessoas aqui na Guiné-Bissau não entendem como é que a União Europeia pesca aqui nas nossas águas e leva o produto como produto da União Europeia, mas quando é para colocar 'made in Guiné-Bissau' ao nosso pescado já há barreiras", disse.

Para o responsável, as pessoas no país não percebem que o pescado capturado na Guiné-Bissau seja exportado para o mercado europeu a partir do Senegal.

"A única diferença é que o Senegal está na lista de países que podem exportar pescado para a União Europeia", sublinhou Iça Bari.

O responsável do Ministério das Pescas guineense notou que das 200 mil toneladas de capturas anuais, cerca de 30% passa pelo Senegal, para atingir outros mercados, nomeadamente europeu.

Henrique da Silva, sócio-gerente de uma das principais empresas de pesca da Guiné-Bissau disse à Lusa que não concorda que o país espere por mais tempo até obter a certificação para começar a exportar para o mercado europeu.

O empresário considerou necessário que a Guiné-Bissau "faça pressão" junto da União Europeia.

"Quando tivermos produto para exportar somos obrigados a descarregar no Senegal, tirar o pescado da caixa, entregar ao comprador e com o jogo dos preços ficamos sempre a perder dinheiro. Achamos que é urgente mudar isso", defendeu Henrique Silva.

O empresário disse não acreditar que as empresas pesqueiras da Gâmbia e da Guiné-Conacri tenham melhores condições para exportar para o mercado europeu do que as da Guiné-Bissau.

"É muito tempo esperar mais dois anos, vamos exigir que se encurte esse prazo", vincou Henrique Silva.

MB // ANP

Lusa/Fim