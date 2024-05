As chefias militares dos nove membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) estiveram reunidas, em Bissau, num encontro que terminou hoje com a passagem da presidência rotativa nesta área de São Tomé e Príncipe para a Guiné-Bissau, tendo o CEMGFA guineense, Biaguê Na N'Tan, frisado que prevalece o entendimento sobre a necessidade de trabalhar em coordenação para "respostas rápidas aos desafios de defesa e de segurança a nível global e da sub-região" africana.

Esta 25.ª reunião dos chefes dos Estado-Maiores Generais das Forças Armadas da CPLP serviu para refletir sobre "os mais diversos assuntos na análise da situação político-militar e nas questões internacionais de defesa e de segurança com eventuais implicações para os Estados membros", resumiu Na N'Tan.

"Acredito que os objetivos projetados para esta 25.ª reunião foram todos alcançados e isto reflete o compromisso que os países da CPLP têm na situação de segurança da comunidade", afirmou, na cerimónia de encerramento do encontro.

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau expressou, ainda, "votos solidários ao povo brasileiro que enfrentou há pouco tempo tragédias ambientais que ceifaram muitas vidas humanas", numa referência aos efeitos das fortes chuvadas no estado do Rio Grande do Sul.

Além do Brasil e da Guiné-Bissau, são membros da comunidade Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e a Guiné Equatorial.

As reuniões das chefias das Forças Armadas da CPLP decorrem anualmente e são também o momento da passagem de testemunho na presidência anual e rotativa entre os membros da organização neste setor.

São Tomé e Príncipe preside atualmente à CPLP, assumindo a Guiné-Bissau a presidência rotativa da organização entre 2025 e 2027.

