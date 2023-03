"Abrimos uma janela da Guiné-Bissau para o mundo, era o que pretendíamos há três anos. Enquanto emigrante que fui essa era a minha preocupação, ter informações diárias do meu país", afirmou Suzi Barbosa.

A ministra falava na cerimónia de apresentação da página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que pode ser consultada em www.mne.gw, feita em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

No sítio oficial na Internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau pode ser consultada informação sobre a ação governativa, sobre as embaixadas do país no exterior e também notícias, com acesso direto aos órgãos de comunicação social estatais.

"O guineense que está no exterior pode através desta página saber o que se passa no dia-a-dia do seu país. Este é um objetivo realizado e enquanto responsável pela diáspora penso que estamos a fazer um serviço de imensa utilidade pública e a permitir a aproximação da diáspora ao país", salientou.

Presente na cerimónia esteve também o coordenador residente do PNUD, Tjark Egenhoff, que considerou que a página "realça a importância do país no concerto das nações", o trabalho do Governo, mas também o "impulso novo e com muita energia da política externa do país".

"Este portal novo para o mundo tem duas dimensões, uma é da representação da informação sobre a Guiné-Bissau que faltava e outra é uma introspeção dos guineenses e da diáspora para o que está a acontecer aqui e ter essa relação constante com a Guiné-Bissau", destacou Tjark Egenhoff.

