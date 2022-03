No boletim de março, os economistas do Bundesbank dizem que antes da invasão a situação económica na Alemanha tinha evoluído melhor do que o esperado no primeiro trimestre, apesar da variante Ómicron.

Os volumes de negócios no comércio a retalho e no comércio hoteleiro e de 'catering' tinham recuperado em janeiro da queda acentuada em dezembro.

Além disso, o número de baixas por doença não foi significativamente diferente em janeiro em relação a dezembro e os estrangulamentos no fornecimento de alguns materiais tinham sido reduzidos e como as carteiras de encomendas das empresas estavam completas, a produção industrial aumentou em janeiro.

O setor da construção beneficiou de um inverno ameno na Alemanha.

Mas, os economistas do Bundesbank acreditam que os estrangulamentos na oferta podem ter aumentado em fevereiro e antecipam um agravamento ainda maior em março devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em resultado da guerra e das sanções, os preços dos produtos energéticos subiram acentuadamente, o que irá reduzir o consumo privado e a produção das indústrias de energia intensiva.

O Bundesbank também prevê que as exportações irão diminuir e que a incerteza irá aumentar como resultado da guerra, o que enfraquecerá a recuperação económica.

